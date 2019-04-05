Социальную пенсию получают более 5 млн южнокорейцев

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Количество получателей социальной пенсии, которая выплачивается 70% населения страны старше 65 лет с наиболее низким уровнем дохода, составило 5 млн 120 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной пенсионной корпорации, представив данные за прошлый год. Таким образом, среди людей старше 65 лет доля получателей социальной пенсии впервые составила 67,1%. В корпорации сообщается, что такой показатель был достигнут благодаря активной работе по распространению информации о пенсиях и по проведению индивидуальных консультаций даже без получения соответствующей заявки. Размер социальной пенсии для пожилых людей с доходом ниже 45 долларов на одного или 70 долларов на супружескую пару составляет 280 долларов.