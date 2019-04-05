РК продвигает свои пищевые продукты в Китае

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Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК проводит в Шанхае выставку продовольственных товаров южнокорейского производства K Food Fair 2019. Мероприятие продлится до 14 апреля. Подобные ярмарки планируется также провести во Франции в июне, в США в июле, в Таиланде в сентябре, всего в семи странах. Ярмарка в Шанхае нацелена на оказание поддержки экспорта десяти главных наименований профильных товаров в Китае. Среди них рис, традиционное блюдо из курицы Самгетхан, женьшень и другие. В рамках мероприятия будут организованы консультации 48 экспортных предприятий РК и 103 местных компаний. Китайский рынок пищевых продуктов оценивается в 1 трлн 293,2 млрд долларов. Это 19,4% мирового рынка.