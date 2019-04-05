Президент РК посетит с государственным визитом три страны Центральной Азии

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С 16 по 23 апреля президент РК Мун Чжэ Ин посетит с государственным визитом страны Центральной Азии. В администрации главы государства, в частности, сообщили, что Мун Чжэ Ин посетит Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. С 16 по 18 апреля он будет находиться в Туркменистане, где встретится со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Будут обсуждаться вопросы реального сотрудничества и совместного процветания. 18 апреля Мун Чжэ Ин прибудет в Узбекистан, где проведёт переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым по совместным экономическим проектам. С 21 по 23 апреля южнокорейский президент посетит Казахстан. Там он встретится с исполняющим обязанности президента страны Касым-Жорматом Токаевым. Ожидается, что стороны обсудят вопросы развития сотрудничества и построения доверительных отношений с новым правительством Казахстана. В администрации сообщили, что нынешнее турне нацелено на укрепление традиционно дружеских отношений с тремя центрально-азиатскими государствами, а также на построение платформы для их дальнейшего развития. Также отмечается, что путём укрепления исторического и культурного единства с тремя странами Центральной Азии, в которых проживают корейские соотечественники, визит внесёт вклад в развитие долгосрочных отношений.