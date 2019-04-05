На юге Корейского полуострова установилась ясная погода

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В понедельник на юге Корейского полуострова наблюдается ясная и тёплая погода. Концентрация микропыли в воздухе на допустимом уровне. По данным Корейской метеорологической администрации, на большей части территории страны действует предупреждение о засухе. В этой связи граждан призывают проявить осторожность в вопросе пожарной безопасности. Во вторник, по прогнозам, ожидается пасмурная погода. Во второй половине дня на большей территории страны пойдёт дождь. Утром в Сеуле температура воздуха составит плюс 7 градусов, а по всей стране от 1 до 11 градусов. Дневная температура в столице поднимется до 15 градусов, что на 2-4 градуса ниже, чем в понедельник.