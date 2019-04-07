Photo : KBS News

Правящая Демократическая партия Тобуро, правительство и администрация президента РК приняли решение со второго семестра текущего учебного года поэтапно вводить бесплатное обучение в старшей школе. Сначала отмена оплаты за обучение будем введена в выпускном классе старшей школы. В следующем году эти меры распространятся на учеников второго класса, а в 2021 году бесплатное обучение распространится на всех учеников. Такой план подготовлен 9 апреля представителями правящей партии, правительства и администрации президента. Ввод бесплатного обучения в старшей школе входил в число приоритетных задач в образовательной сфере, которые ставились правительством Мун Чжэ Ина. Глава парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё заявил, что право на образование предусмотрено Конституцией, а бесплатное образование в старшей школе позволит повысить располагаемый доход малообеспеченных домохозяйств на 120 долларов в месяц.