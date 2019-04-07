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8 апреля в Джакарте состоялась встреча глав МИД РК и Индонезии. Она была организована в соответствии с договорённостью президентов двух стран Мун Чжэ Ина и Джоко Видодо, достигнутой в сентябре прошлого года в Сеуле. Министры иностранных дел двух стран Кан Гён Хва и Ретно Марсуди высоко оценили нынешний уровень двусторонних отношений, отметив тесный обмен на уровне высокопоставленных представителей. На пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Кан Гён Хва заявила, что она обменялась с Ретно Марсуди мнениями о ситуации на Корейском полуострове, призвав оказать поддержку в построении режима мира и денуклеаризации в регионе. Ретно Марсуди, в свою очередь, приветствовала усилия южнокорейского правительства по установлению мира между двумя Кореями, заявив, что Индонезия будет и дальше поддерживать Сеул по этому вопросу, а также в деле успешного проведения предстоящего специального саммита РК и АСЕАН.