Пан Ги Мун: Проблему микропыли нужно решать совместными усилиями

Photo : YONHAP News

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, возглавивший общественную организацию по проблеме микропыли, назвал противодействие проблеме микропыли важной мерой в решении проблемы изменения климата. Выступая 8 апреля в Инчхоне на мероприятии, посвящённом рамочной конвенции ООН об изменении климата, Пан Ги Мун заявил, что проблему микропыли невозможно решить без всестороннего сотрудничества. Он напомнил, что в последние годы объём выбросов парниковых газов возрос. Поэтому проблема изменения климата - это проблема не будущего, а уже настоящего. Он заявил, что проблема микропыли невероятно сложна и носит комплексный характер. Пан Ги Мун подчеркнул, что решение этой проблемы позволит создать экологически чистый мир.