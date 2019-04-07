Премьер-министр Японии призвал Сеул подходить к решению двусторонних проблем надлежащим образом

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал южнокорейскую сторону подходить надлежащим образом к проблеме сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны и судебному разбирательству вокруг компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации, которая проводилась японскими компаниями и властями в период японского протектората над Кореей. Как сообщило агентство Киодо цусин, Синдзо Абэ озвучил такую позицию 8 апреля на встрече с южнокорейским послом в Японии Ли Су Хуном, попросив передать эти слова президенту РК Мун Чжэ Ину. Телерадиокомпания NHK, ссылаясь на представителя правительства, сообщило, что Синдзо Абэ выразил опасения по поводу ухудшающихся отношений двух стран, призвав Сеул действовать в более приемлемом формате.