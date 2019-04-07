Правительство РК примет превентивные меры в отношении внешних экономических рисков

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Правительство РК намерено за счёт дополнительного бюджета решить проблему рисков, связанных с возможным застоем в мировой экономике. Об этом 8 апреля заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на очередном совещании министров экономического блока. На прошлой неделе МВФ обнародовал прогноз, что в этом году 70% мировой экономики столкнётся с замедлением роста. Вице-премьер также сообщил, что ВТО, несмотря на усилия правительств США, ЕС, Китая и других крупных стран, снизила прогноз роста мирового товарооборота с 3,7% до 2,6%. Он также указал, что валюты ряда развивающихся стран обваливаются, ухудшая общую ситуацию на мировом рынке. В такой ситуации, по его словам, нужно принять превентивные меры по устранению рисков, связанных с возможным застоем в мировой экономике. С этой целью правительство намерено расширить список наименований экспортных товаров и направлений их поставок на мировой рынок. Хон Нам Ги заявил о планах как можно быстрее заключить соглашение о свободной торговле с Великобританией, учитывая её выход из ЕС. Кроме того, в мае – июне РК примет участие в переговорах по регулированию электронной коммерции в ВТО.