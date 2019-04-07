Правительство выпустит казначейские облигации для формирования дополнительного бюджета

Photo : YONHAP News

В целях изыскания средств для дополнительного бюджета выпуск казначейских облигаций неизбежен. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая 8 апреля на встрече с журналистами после заседания министров экономического блока. По его словам, для минимизации объёмов выпуска облигаций правительство максимально мобилизует средства за счёт различных фондов и специальных статей расходов. Он также заявил, что в настоящий момент размер и объекты дополнительного бюджета находятся на стадии обсуждения. Предполагается, что примерно в конце апреля проект будет направлен в Национальное собрание