Север вновь подверг критике военные учения Юга

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Военные учения южнокорейской армии противоречат межкорейским договорённостям. Статью с таким содержанием 9 апреля опубликовала газета «Нодон синмун». В ней говорится, что южнокорейское оборонное ведомство проводит различные провокационные учения. Военное руководство Юга, говорится в газете, постоянно ссылается на необходимость сохранения боеготовности армии и повышения оперативных возможностей, оправдывая свои военные манёвры. Указывается, что Юг намерен провести в апреле учения «Ссанрён» на более высоком уровне, чем прежде. Были упомянуты и учения ВМС Max Thunder. Это, как отмечается в статье, представляет собой «насмешку» над стремлением к миру на Корейском полуострове. Подобные действия являются опрометчивым поступком, которым Юг «своими же руками» опровергает обещания, данные народу и всему миру.