Мэрия Сеула предоставляет бесплатные туристические контенты для уязвимых слоёв общества

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Мэрия Сеула с мая по октябрь реализует бесплатную программу предоставления туристических контентов домохозяйствам с низким доходом и инвалидам. Всего подготовлено 16 турпакетов для инвалидов с различными формами отклонений, для подростков, взрослых людей, матерей-одиночек. Программа проводится ежегодно с 2017 года. На этот раз она не будет ограничиваться посещением достопримечательностей, дав возможность познакомиться с различными контентами. Программа рассчитана на жителей столицы. В 2017 году в ней принял участие 351 человек, в 2018 году - 1.113, а в этом году количество заявок увеличили до 1.950.