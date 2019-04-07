Япония продлила санкции в отношении КНДР

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9 апреля японское правительство приняло решение продлить на два года односторонние санкции в отношении КНДР, срок действия которых завершается 13 апреля. Данные санкции предусматривают полный запрет на заход северокорейских судов в порты Японии и торговлю с КНДР. Решение об очередном продлении санкций было принято с учётом отсутствия подвижек в разрешении проблемы похищенных разведкой Севера японских граждан, а также в вопросе денуклеаризации. В марте Япония продемонстрировала некоторое смягчение политики в отношении КНДР, не участвуя в подготовке резолюции Совета ООН по правам человека с критикой Севера. Поэтому в некоторых кругах не исключали возможности отмены японской стороной антисеверокорейских санкций. Однако в итоге они были сохранены. Первая мера была принята в 2006 году после первого ядерного испытания Севера, а вторая в 2009 году после второго.