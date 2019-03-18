Мун Чжэ Ин: Формирование нации завершится, когда РК станет страной всеобъемлющего процветания

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Создание корейской нации, начавшееся 100 лет назад, будет завершено, когда все жители РК в полной мере и в равной степени будут пользоваться всеми благами, то есть тогда, когда РК станет страной всеобъемлющего процветания. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил, выступая 9 апреля на заседании кабинета министров. Он отметил, что временное правительство РК, созданное в Шанхае 11 апреля 1919 года - это «корень» РК и сила, которая позволила создать нынешнее государство. Президент отметил, что за последние 100 лет РК стала 11-й экономикой мира, в которой ВНД на душу населения превысил 30 тыс. долларов. Весь мир смотрит на РК как на страну, которая преуспела как в экономическом развитии, так и в демократизации. Многие хотят перенять южнокорейский опыт развития. Больше нельзя допускать, чтобы сохранялось общество, в котором люди вынуждены чем-то жертвовать. Нужно двигаться к обществу всеобъемлющего процветания с помощью решения проблем экономического неравенства и поляризации,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.