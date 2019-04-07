Ежегодно 1.600 южнокорейцев умирают от чрезмерной усталости от работы

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Ежегодно 1.600 южнокорейцев преждевременно умирают из-за накопления усталости от работы сверх нормы и чередования ночных и дневных смен. Об этом сообщили в Корейском институте здравоохранения и социальных проблем, который провёл анализ влияния переработки на здоровье. Выяснилось, что 14% мужчин и 5,1% женщин в стране работают более 60 часов в неделю. Наиболее подвержены этому частные предприниматели, люди, занятые в сфере услуг и перевозок. В крупных компаниях подобная ситуация проявляется в гораздо меньшей степени. В посменной работе заняты 14,4% мужчин и 11,6% женщин. Среди них большая доля приходится на возрастную группу от 30 до 40 лет. Подробный анализ показал, что посменная работа в разное время суток, а также работа в течение чрезмерно длительного времени вызывали повышение вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 59% у мужчин и на 37% у женщин. Если учитывать тот факт, что преждевременно умершие могли бы прожить в среднем до 72 лет, то экономические потери оцениваются в 656 млн долларов.