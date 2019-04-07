Возобновилось прямое авиасообщение между Чечжу и Нагоя

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Южнокорейская авиакомпания Tway Air начала выполнение прямых рейсов из аэропорта Чечжу в японский город Нагоя. Таким образом, остров Чечжудо связали с Японией три прямых маршрута – в аэропорты Токио, Осака и Нагоя. Об этом 9 апреля сообщили в администрации провинции Чечжудо. Полёты по вышеуказанному маршруту осуществлялись с 1994 года, но в декабре 2014 года они прекратились, что было связано с резким уменьшением туристического потока в связи с политическими разногласиями двух стран. Первый самолёт Tway Air доставил во вторник 120 пассажиров из аэропорта Нагоя в Чечжу.