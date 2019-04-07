«Союз движения за свободную СК» намерен отправить в КНДР листовки

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Южнокорейская неправительственная организация «Союз движения за свободную СК» сообщила о планах отправить на территорию КНДР около 500 тыс. листовок. Акцию планируется осуществить в середине апреля вблизи демилитаризованной зоны. 9 апреля глава организации Пак Сан Хак заявил, что с тех пор, как северокорейский лидер Ким Чон Ын пообещал отказаться от ядерного оружия, прошёл год, однако это обещание остаётся невыполненным. А Ким Чон Ын насмехается над мировым сообществом. В листовках изложена критика диктаторского режима КНДР, а также информация о том, что её нынешний лидер Ким Чон Ын убил своего брата Ким Чон Нама. Если эта акция состоится, то это будет первое подобное мероприятие в нынешнем году. 6 апреля члены этой организации разбросали около тысячи листовок на территории посольства КНДР в Мадриде.