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Экономика

Правительство РК продолжает проект городского восстановления

Write: 2019-04-09 15:24:19Update: 2019-04-09 16:37:33

Правительство РК продолжает проект городского восстановления

Правительство РК отобрало 22 административные единицы для осуществления проекта городского восстановления. Об этом было объявлено 8 апреля в ходе 16-го заседания специального комитета, состоявшегося под председательством премьер-министра Ли Нак Ёна. На реализацию проекта к 2023 году планируется выделить 1,4 трлн вон или 1 млрд 225 тыс. долларов. Они пойдут на формирование центров инновационного развития, развитие местной социальной сферы, улучшение жилищных условий и другие нужды. До прошлого года в проект были включены 167 объектов. 
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