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Уровень занятости в РК составил в марте 60,4%, что является самым высоким мартовским показателем с 1983 года. Численность работающих выросла на 250 тыс. человек в годовом исчислении, составив 26 млн 805 тыс. человек. Об этом сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Таким образом, рост занятости приблизился к целевому уровню правительства в 300 тыс. человек. В секторе здравоохранения и социального обеспечения количество рабочих мест увеличилось на 172 тыс., в сфере обслуживания сектора науки и технологий – на 83 тыс., в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 79 тыс. по сравнению с прошлым годом. Между тем, занятость в отрасли промышленного производства сократилась на 108 тыс., а в финансовой области – на 37 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,3% трудоспособного населения, сократившись на 0,2% по сравнению с прошлым годом. Безработными в марте были 1 млн 200 тыс. трудоспособных жителей страны, что 60 тыс. человек меньше, чем в марте прошлого года. При этом безработица среди молодёжи до 30 лет составила 10,8%, сократившись на 0,8% по сравнению с прошлым годом.