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10 апреля президент РК Мун Чжэ Ин отправился с визитом в США. Он встретится в Вашингтоне с госсекретарём США Майклом Помпео, советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, вице-президентом Майклом Пенсом. 11 апреля состоится южнокорейско-американский саммит. Это будет седьмая по счёту встреча президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента, в ходе предстоящего саммита стороны обсудят посреднический проект Сеула по решению северокорейской ядерной проблемы. США и РК имеют разные взгляды на то, как побудить Пхеньян начать процесс денуклеаризации. Вашингтон настаивает на продолжении санкций до тех пор, пока не произойдёт полная денуклеаризация, в то время как Сеул предлагает поэтапное поощрение Севера по мере принятия Пхеньяном конкретных мер по денуклеаризации. Есть вероятность того, что стороны затронут вопрос о возобновлении межкорейских экономических программ.