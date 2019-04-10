В РК растёт заболеваемость корью

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С конца прошлого года количество южнокорейцев, у которых диагностирована корь, составило 129 человек. Об этом сообщили в среду в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Корь считается в РК исчезнувшим инфекционным заболеванием, так как ежегодно фиксируется не более 20 заражённых, однако из-за проникновения вируса из-за рубежа ситуация немного меняется. Так, в 2010 году отмечено 111 подтверждённых случаев этого заболевания, в 2011 году - 42, а в 2014 году - 442. Вирус завозят главным образом из других стран. В частности, учёные говорят о широком распространении кори во Франции и странах Юго-Восточной Азии.