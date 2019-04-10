МВФ сохранил прежние прогнозы роста южнокорейской экономики

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МВФ сохранил октябрьский прогноз роста южнокорейской экономики на этот год на уровне в 2,6%, а на следующий год - 2,8%. Прогноз роста мировой экономики на этот год снижен на 0,4% до 3,3%, а на следующий год сохранён на уровне 3,6%. Такие данные представлены в докладе МВФ, опубликованном 9 апреля. Прогноз МВФ примечателен тем, что он был сохранён на прежнем уровне, в то время как международные аналитические учреждения, в числе которых ОЭСР, Standard & Poor's, Moody's, понизили свои показатели. Эксперты МВФ считают, что со второй половины этого года можно ожидать начало стабилизации мировой экономики, которая с прошлого года демонстрировала некоторый спад. Конкретных рекомендаций для КНДР по экономической политике представлено не было. Однако в МВФ отметили необходимость проведения более широкой финансовой и денежной политики в случае ухудшения экономической ситуации.