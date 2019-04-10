Еврокомиссия официально предупредила Сеул о необходимости ратификации конвенций МОТ

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Еврокомиссия официально предупредила Сеул о необходимости ратификации конвенций МОТЕвропейская комиссия официально предупредила Сеул о необходимости ратификации основных конвенций Международной организации труда (МОТ). В противном случае репутации страны может быть нанесён ущерб. Об этом заявила 9 апреля на пресс-конференции еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем, которая прибыла в РК для участия в заседании комитета РК и ЕС по вопросам торговли. По её словам, если РК не выполнит данных требований, то возможно начало процедуры формирования панели арбитров, решение которой обязательно к исполнению. В 2010 году, заключив с ЕС соглашение о свободной торговле, РК дала обещание ратифицировать основные конвенции МОТ. Однако это обещание до сих пор не выполнено. В ответ министр труда и занятости РК Ли Чжэ Гап попросил проявить понимание, указав, что на достижение общественного согласия по этому вопросу понадобится время. РК присоединилась к Международной организации труда в 1991 год, ратифицировав с тех пор лишь 29 из 189 конвенций. При этом не ратифицированы четыре из восьми основополагающих конвенций, которые касаются свободы ассоциации и защиты прав на организацию, а также других важных тем. Профсоюзы выступают за скорейшее принятие всех конвенций, но деловые круги требуют принятия мер по защите их интересов.