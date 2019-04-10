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В Корее

РК и Китай отменили совместный проект вызывания искусственного дождя в Жёлтом море

Write: 2019-04-10 11:23:32Update: 2019-04-10 11:35:03

РК и Китай отменили совместный проект вызывания искусственного дождя в Жёлтом море

Photo : KBS News

Проект проведения совместного южнокорейско-китайского опыта по вызыванию искусственного дождя в небе над Жёлтым морем не состоялся. Ранее, 6 марта, когда в РК был зафиксирован наивысший уровень микропыли в воздухе, президент страны Мун Чжэ Ин дал указание подготовить вышеуказанный проект совместно с китайской стороной. Через десять дней представители южнокорейской метеорологической администрации и Национального метеорологического института посетили профильное ведомство КНР. Но китайская сторона сразу заявила о невозможности проведения такого эксперимента в указанном районе с применением самолётов. В качестве причины были названы такие факторы как нехватка опыта и ограниченность возможностей по определению реального эффекта. Между тем, в южнокорейском правительстве заявили о намерении продолжать переговоры с китайской стороной по этому вопросу. 
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