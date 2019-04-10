В первом квартале объём выпуска казначейских облигаций вырос на 42,3%

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В первом квартале этого года выпуск в РК казначейских облигаций вырос на 42,3% в годовом исчислении, достигнув максимальной отметки 48 трлн 522 млрд 700 млн вон или 42 млрд 474,5 млн долларов. Это на 4,5% больше, чем предыдущий рекорд, фиксировавшийся во втором квартале 2014 года. Объём чистого выпуска облигаций за вычетом уже погашенных задолженностей также достиг максимальной отметки в 29 млрд 800 млн долларов. По состоянию на конец первого квартала общая накопленная сумма составила 674 трлн 514 млрд вон или 590 млрд 600 млн долларов. Это на 2,1% больше, чем в конце второго квартала прошлого года.