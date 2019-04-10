Активность иностранных инвесторов в РК может снизиться в любой момент

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Чистая скупка иностранцами ценных бумаг южнокорейских компаний составила с начала года 6,5 трлн вон. Однако существует прогноз о том, что в ближайшее время такая тенденция пойдёт на спад. В Международном финансовом центре, в частности, сообщили, что в случае увеличения обеспокоенности по поводу замедления темпов роста мировой экономики и разрастания торговых конфликтов настроения иностранных инвесторов могут быстро ухудшиться. Нынешнее увеличение инвестиционной активности на южнокорейском рынке ценных бумаг объясняется в значительной степени реакцией на внешние факторы. Среди них озвученные в январе сообщения федеральной резервной системы США о смягчении кредитно-денежной политики, признаки сглаживания торгового конфликта США и Китая, а также ожидания подъёма китайской экономики. Между тем, отмечается, что в случае ухудшения ситуации в мировой и отечественной экономике, а также затягивания торгового конфликта США и Китая, активность иностранных инвесторов может снизиться очень быстро.