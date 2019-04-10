РК и Индонезия активизируют сотрудничество в военной области

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С 8 по 10 апреля в Сеуле состоялось восьмое заседание южнокорейско-индонезийского комитета по сотрудничеству в оборонной промышленности. Участники мероприятия обсудили систему сертификации безопасности полётов в рамках подготовки экспорта южнокорейских вертолётов Surion и другой авиатехники. Кроме того, стороны обменялись мнениями о программе научного обмена, в рамках которой учёные двух стран могут работать в исследовательских учреждениях РК и Индонезии. Заседания комитета проводятся с 2012 года, когда был подписан меморандум о взаимопонимании с соответствующим содержанием. В рамках мероприятия состоялся показ технологий и разработок девяти южнокорейских и семи индонезийских оборонных предприятий.