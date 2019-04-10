Лидер КНДР провёл расширенное заседание Политбюро ЦК ТПК

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9 апреля председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын провёл расширенное заседание Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Как сообщило агентство ЦТАК, в своём выступлении северокорейский лидер обозначил вопросы, «которые нужно срочно решить в партийном и государственном масштабе». Он призвал руководителей страны «активнее проявлять ответственность и высокую степень инициативности, а также революционный дух опоры на собственные силы». В ходе заседания был утверждён доклад об исполнении государственного бюджета 2018 года и о государственном бюджете на 2019 года. Он будет представлен на рассмотрение первой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва, которая соберётся 11 апреля. Ким Чон Ын в своём выступлении упомянул о «новой стратегии партии» и необходимости «нового поворота». В этой связи наблюдатели высказали предположения о том, что на сессии ВНС будут приняты некие важные решения.