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Корея: Юг-Север

Лидер КНДР провёл расширенное заседание Политбюро ЦК ТПК

Write: 2019-04-10 15:02:33Update: 2019-04-10 19:23:38

Photo : YONHAP News

9 апреля председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын провёл расширенное заседание Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Как сообщило агентство ЦТАК, в своём выступлении северокорейский лидер обозначил вопросы, «которые нужно срочно решить в партийном и государственном масштабе». Он призвал руководителей страны «активнее проявлять ответственность и высокую степень инициативности, а также революционный дух опоры на собственные силы». В ходе заседания был утверждён доклад об исполнении государственного бюджета 2018 года и о государственном бюджете на 2019 года. Он будет представлен на рассмотрение  первой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва, которая соберётся 11 апреля. Ким Чон Ын в своём выступлении упомянул  о «новой стратегии партии» и необходимости «нового поворота». В этой связи наблюдатели высказали предположения о том, что на сессии ВНС будут приняты некие важные решения. 
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