Хон Нам Ги: Объём дополнительного бюджета не превысит 7 трлн вон

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Скорее всего, дополнительный бюджет в текущем году не превысит 7 трлн вон или 6 млрд долларов. Об этом заявил 10 апреля на встрече с журналистами вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. По его словам, в настоящий момент идёт работа по рассмотрению статей расходов, а итоговая сумма будет определена после учёта всех факторов, в том числе, наличия финансовых ресурсов. Однако с позиции профильного финансового учреждения наиболее вероятен вышеуказанный прогноз. Хон Нам Ги также отметил, что проект дополнительного бюджета учитывает укрепление системы борьбы с лесными пожарами, в том числе, приобретение специальных вертолётов и другой техники, увеличение штата профильных служб. Ранее он сообщал, что дополнительный бюджет будет направлен на оказание помощи пострадавшим от лесного пожара в провинции Канвондо, решение проблемы микропыли, а также на поддержание экономики.