Останки трёх антияпонских патриотов вернулись на родину

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Во вторник в международном аэропорту Инчхон состоялась церемония по случаю возвращения на родину останков трёх героев, которые посвятили свою жизнь борьбе за освобождение Кореи от японского колониального господства – Кан Ён Гака, Ким Тхэ Ёна и Ли Чжэ Су. В церемонии приняли участие около 600 человек, в том числе, потомки героев антияпонской борьбы. В своём выступлении премьер-министр Ли Нак Ён сказал, что помять о подвигах героев должна жить вечно. Кан Ён Гак, находясь в Северной и Южной Америке, более 20 лет поддерживал движения за независимость Кореи. Он также принимал участие в финансировании временного правительства Кореи, проживая в 1925 году в Гонолулу. Ким Тхэ Ён работал во временном правительстве Кореи, созданном в 1919 году в Шанхае, был членом основанного там Движения за независимость. Ли Чжэ Су, живя в Калифорнии, поддерживал движение за независимость, неоднократно предоставлял ему финансовую помощь в период с 1917 по 1944 год. На данный момент в РК возвращены останки 139 борцов за независимость Кореи, проживавших за рубежом.