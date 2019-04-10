Спикер Национального собрания РК предложил совместить конституционный референдум с парламентскими выборами

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Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан предложил провести конституционный референдум одновременно с парламентскими выборами в апреле 2020 года. Поправки Основной закон предусматривают замену нынешнего пятилетнего президентского срока без права переизбрания четырёхлетним сроком с возможностью занимать должность главы государства два срока подряд. Президент РК Мун Чжэ Ин представлял законопроект о пересмотре Конституции на рассмотрение Национального собрания, но оппозиция бойкотировала голосование. В последний раз Конституция РК пересматривалась в 1987 году. Пятилетний президентский срок был принят вместе с системой прямых президентских выборов. Нынешняя политическая система подвергается критике за концентрацию слишком большой власти в руках президента. В этой связи новая Конституция может предусмотреть разграничение полномочий между президентом и премьер-министром, которого в настоящее время назначает президент. Если его будет назначать президент по рекомендации парламента, то глава правительства может работать с большей ответственностью,- полагает Мун Хи Сан.