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Политика

Спикер Национального собрания РК предложил совместить конституционный референдум с парламентскими выборами

Write: 2019-04-10 16:34:25Update: 2019-04-10 17:31:16

Спикер Национального собрания РК предложил совместить конституционный референдум с парламентскими выборами

Photo : YONHAP News

Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан предложил провести конституционный референдум одновременно с парламентскими выборами в апреле 2020 года. Поправки Основной закон предусматривают замену нынешнего пятилетнего президентского срока без права переизбрания четырёхлетним сроком с возможностью занимать должность главы государства два срока подряд.   Президент РК Мун Чжэ Ин представлял законопроект о пересмотре Конституции на рассмотрение Национального собрания, но оппозиция бойкотировала голосование.   В последний раз Конституция РК пересматривалась в 1987 году. Пятилетний президентский срок был принят вместе с системой прямых президентских выборов.   Нынешняя политическая система подвергается критике за концентрацию слишком большой власти в руках президента.   В этой связи новая Конституция может предусмотреть разграничение полномочий между президентом и премьер-министром, которого в настоящее время назначает президент.   Если его будет назначать президент по рекомендации парламента, то глава правительства может работать с большей ответственностью,- полагает Мун Хи Сан.
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