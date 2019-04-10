Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Вашингтон

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11 апреля президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Вашингтон. В программе визита - встречи с ключевыми представителями Белого дома, которые участвуют в рабочих переговорах между КНДР и США, госсекретарём Майклом Помпео, советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, вице-президентом Майклом Пенсом. Предполагается, что в ходе контактов Мун Чжэ Ин сделает акцент на возобновлении диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. В пятницу состоится южнокорейско-американский саммит, на котором Мун Чжэ Ин, скорее всего, предложит промежуточный вариант решения северокорейской ядерной проблемы, который представляет нечто среднее между требованиями КНДР и США. Также предполагается, что Мун Чжэ Ин пригласит Дональда Трампа посетить РК.