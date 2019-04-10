В первой декаде апреля южнокорейский экспорт вырос на 8,9%

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За период с 1 по 10 апреля южнокорейский экспорт вырос на 8,9% в годовом исчислении, составив 15 млрд долларов. Как сообщили в четверг в Таможенном управлении, это на 1 млрд 200 млн долларов больше, чем за тот же период прошлого года. При этом среднедневной экспорт сократился на 3,9%, составив 1 млрд 770 млн долларов. Экспорт нефтепродуктов увеличился на 22,8%, морских судов – на 72,8%. При этом экспорт полупроводников сократился на 19,7%. Импорт за первую декаду апреля вырос на 14,9%, составив 16 млрд 700 млн долларов. Дефицит торгового баланса составил 1 млрд 700 млн долларов.