Майкл Помпео не исключает возможности изменения позиции США по антисеверокорейским санкциям

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Госсекретарь США Майкл Помпео не исключает возможности некоторых поблажек в вопросе применения антисеверокорейских санкций. 10 апреля на слушаниях в Сенате США Помпео был задан вопрос о том, согласен ли он с позицией невозможности отмены санкций до полной денуклеаризации КНДР. Он ответил, что хотел бы оставить в этом вопросе «небольшое пространство» (a little space). Эти слова могут указывать на возможность проявления Вашингтоном некоторой гибкости, если Пхеньян реализует ряд мер по закрытию своей ядерной и ракетной программ. Между тем, Майкл Помпео подчеркнул необходимость сохранения основных санкций ООН до полной денуклеаризации.