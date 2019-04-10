Realmeter: Успешные меры правительства по тушению лесного пожара способствовали росту рейтинга президента РК

Photo : YONHAP News

Успешные меры по тушению крупного лесного пожара, принятые правительством страны , способствовали росту рейтинга президента РК Мун Чжэ Ина, сообщило в четверг агентство Realmeter. По результатам опроса, проведённого им в период с 8 по 10 апреля среди полутора тысяч жителей страны, уровень поддержки действующего главы государства повысился на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей, составив 48,1%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 36,5%, сократившись на 2,4% по сравнению с прошлой неделей. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 31,2% респондентов, столько же, как и неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.