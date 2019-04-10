В ходе раскопок в районе ДМЗ обнаружены около 2 тысяч артефактов времён Корейской войны

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В ходе раскопок, которые южнокорейские военные ведут в районе демилитаризованной зоны, обнаружены около 2 тысяч артефактов времён Корейской войны, сообщили в среду в министерстве обороны РК. Раскопки идут на высоте Хвасальмори, где в годы войны шли напряжённые бои. В числе обнаруженных артефактов - 160 неразорвавшихся снарядов и мин. На прошлой неделе военные обнаружили останки одного из погибших, которые направлены в лабораторию для идентификации. В сентябре прошлого года было заключено межкорейское соглашение в военной области, в соответствии с которым раскопки в районе ДМЗ должны вести совместно представители Юга и Севера. В январе этого года Совет Безопасности ООН снял санкции с проекта проведения раскопок. Между тем, представители КНДР в работах не участвуют.