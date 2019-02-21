Жители РК отметили 100-летие создания Временного правительства Кореи в Шанхае

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10 апреля в Шанхае состоялась историческая реконструкция первого заседания Временного правительства Кореи, созданного в 1919 году. Делегация парламентских фракций пяти политических партий провела церемонию по случаю 100-летия создания Временного правительства в Большом зале Корейского культурного центра в Шанхае. Депутаты приняли участие в исторической реконструкции, сыграв роли членов правительства. Юбилейную дату отметили также в Национальном собрании РК. Вечером торжественная церемония состоялась в сеульском парке Ёыйдо. Она началась в 19 часов 19 минут, чтобы увековечить дату 1919 года, когда Временное правительство приступило к работе. В мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек, в том числе те, кто внёс вклад в обретение независимости страны, а также члены семей погибших в антияпонской борьбе. Различные мероприятия прошли в Шанхае, Чунцине, Лос-Анджелесе и других местах проживания корейских диаспор.