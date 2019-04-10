РК, КНДР и Япония обсудили вопрос о названии Восточного моря

Photo : YONHAP News

9 апреля в Лондоне состоялись неофициальные переговоры представителей РК, КНДР и Японии по проблеме названия водного пространства между Корейским полуостровом и Японскими островами. Об этом сообщили 11 апреля японские газеты «Ёмиури симбун» и «Санкей симбун», ссылаясь на представителя японского правительства. В переговорах принимали участие представители МИД Японии, профильных ведомств Юга и Севера, а также представители США и Великобритании. Данная встреча состоялась в соответствии с рекомендацией Международной гидрографической организацией (IHO) о проведении консультаций по вопросу внесения поправок в инструкции по выпуску карт, в которых Восточное море обозначено как Японское море. Южнокорейская сторона выступает за использование в картах только одного обозначения «Восточное море». До достижения окончательной договорённости между РК и Японией в справочнике «Границы океанов и морей» предлагается использовать двойное название «Восточное / Японское море». Японская сторона выступает категорически против.