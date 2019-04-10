Ким Чон Ын призвал нанести удар по силам, применяющим санкции для удушения КНДР

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын призвал «нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться». Как сообщило в четверг агентство ЦТАК, данное заявление северокорейский лидер сделал в ходе состоявшегося 10 апреля в Пхеньяне пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Он отметил также, что «действия враждебных сил лишь подтверждают правильность проводимой правительством политики опоры на собственные силы». Ким Чон Ын добавил, что «самодостаточная национальная экономика является фундаментом развития социализма, которая определит будущее революции». Он упомянул в своём выступлении о втором северокорейско-американском саммите в Ханое, воздержавшись от критических замечаний в адрес США.