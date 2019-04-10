Денежная масса в РК продолжает расти

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В феврале в РК продолжился рост денежной массы. Как сообщили в четверг в Банке Кореи, денежный агрегат M2, который включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции «репо» коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие семейным хозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка, составил в феврале 2 квадриллиона 730 триллионов вон (2 триллиона 410 миллиардов долларов). Это на 6,2% больше по сравнению с прошлым годом и на 0,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста агрегата M2 находятся на уровне 5-6% с начала прошлого года из-за увеличения корпоративного кредита. В феврале его темпы немного замедлились из-за сокращения частного кредитования. Правительство РК приняло ряд мер по ужесточению кредитования населения в рамках усилий по охлаждению перегретого рынка недвижимости.