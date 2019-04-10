В КНДР может идти подготовка к военному параду

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Американские эксперты предположили, что на Севере может идти подготовка к военному параду, приуроченному либо ко дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля, либо к годовщине основания Корейской народной армии 25 апреля. Это предположение, которое носит предварительный характер, сделали эксперты Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча и Джозеф Бермудес. Ссылаясь на коммерческие спутниковые снимки, сделанные в начале недели, эксперты сообщили, что на полигоне «Мирим» в восточной части Пхеньяна сосредоточены 217 военных транспортных средств. На соседнем аэродроме размещены 10 сверхлёгких самолётов, а на ипподроме тренируются наездники. То же самое происходило на полигоне и при подготовке к параду в 2015 году. Тем временем, южнокорейские военные заявили, что у них информации о подготовке к военному параду в КНДР.