Группа экспертов ООН по санкциям против КНДР будет работать ещё год

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление ещё на год работы группы экспертов, которые осуществляют мониторинг за реализацией антисеверокорейских санкций. Об этом сообщило 11 апреля агентство Киодо цусин. Таким образом, группа экспертов продолжит свою деятельность до 24 апреля следующего года. Ежегодный доклад экспертов будет представлен в СБ ООН до 6 марта следующего года. В предыдущем докладе, представленном в марте, указывается, что КНДР замечена в совершении незаконных операций в открытом море, в экспорте оружия на Ближний Восток и в страны Африки, в проведении хакерских атак и незаконных финансовых операций. Эксперты также сообщили, что кибератаки позволили Северу получить более 670 млн долларов в иностранной и виртуальной валюте.