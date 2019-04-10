Конституционный суд: Запрет абортов нарушает Основной закон страны

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Прямой запрет на проведение абортов противоречит Основному закону страны. В этой связи в соответствующие законодательные акты должны быть внесены поправки, разрешающие искусственное прерывание беременности на ранних стадиях. Запрет на аборты действовал в РК в течение 66 лет, с 1953 года. Женщина, совершившая аборт, подвергалась наказанию в виде лишения свободы сроком до одного года или штрафу до 2 млн вон или 1.700 долларов. Аналогичному наказанию подвергался и врач, прервавший беременность. Законодательство должно быть пересмотрено до конца следующего года. Рассмотрение данного вопроса было инициировано неким врачом-акушером. Суд согласился с доводом истца о том, что действующий закон ущемляет право женщины на свободный выбор. В 2012 году Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу, сочтя запрет на аборты не противоречащим Основному закону. Тогда в качестве причины указывалась обязанность государства обеспечивать право на жизнь плода.