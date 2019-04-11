Президент РК подтвердил стремление к проведению очередного межкорейского саммита

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11 апреля в Вашингтоне состоялся южнокорейско-американский саммит. Лидеры двух стран Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили широкий круг вопросов, сосредоточившись на решении северокорейской ядерной проблемы. Президент РК подтвердил решимость стремиться к проведению очередного межкорейского саммита. В ответ Дональд Трамп попросил своего партнёра по переговорам проинформировать его о северокорейской позиции, если контакт состоится. В пресс-релизе по итогам саммита говорится, что стороны подтвердили стремление к установлению мира и достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова. Мун Чжэ Ин высоко оценил стремление Дональда Трампа искать мирный способ решения проблем Корейского полуострова. В свою очередь, Дональд Трамп высоко оценил вклад Мун Чжэ Ина в обеспечение условий для достижения денуклеаризации путём улучшения межкорейских отношений и ликвидации военной напряжённости. Лидеры двух стран также сошлись во мнении, что в процессе налаживания прочного мира на Корейском полуострове неотъемлемым условием является формат диалога «Top Down», подразумевающий принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне. Трамп напомнил о своей готовности к диалогу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Южнокорейский лидер пригласил Дональда Трампа посетить Сеул. Приглашение было с благодарностью принято. Коснувшись северокорейско-американского саммита в Ханое, главы двух стран отметили, что, несмотря на отсутствие конкретных договорённостей, встреча носила важный характер. Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимной торговли и безопасности, затронув тему межкорейских экономических отношений. Они отметили, что их улучшение благотворно повлияет на переговоры о денуклеаризации. Дональд Трамп отметил необходимость санкционного давления на КНДР, подчеркнув, что введение дополнительных санкций не рассматривается. Что касается экономического сотрудничества Юга и Севера, то этот вопрос должен рассматриваться параллельно с процессом денуклеаризации. Дональд Трамп сказал, что посреднический план РК по урегулированию ситуации вокруг КНДР нужно обсудить.