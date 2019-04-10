РК и Хорватия сотрудничают в обеспечении безопасности туристов

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В последнее время всё больше южнокорейских туристов посещают Хорватию. В этой связи 11 апреля начальник Полицейского управления РК Мин Гап Рён посетил Хорватию, где провёл переговоры со своим хорватским коллегой Николой Милина. По итогам переговоров было заключено рабочее соглашение о сотрудничестве в обеспечении безопасности туристов, в соответствии с которым, в июле-августе по два южнокорейских полицейских будут отправлены в Загреб, Дубровник и Сплит. В связи с открытием прямого авиасообщения между двумя странами увеличилось число южнокорейских туристов, посещающих Хорватию. Полицейское управление РК намерено работать над расширением сотрудничества с МВД Хорватии, в том числе в сфере борьбы с международной преступностью.