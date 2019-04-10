На мировом рынке усиливаются нетарифные барьеры

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На мировом рынке усиливается протекционизм. Однако, несмотря на это, южнокорейские торговые партнёры снизили количество мер по сдерживанию импорта товаров из РК. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, по состоянию на апрель в 25 странах введены 192 меры по ограничению ввоза южнокорейских товаров, что на две меньше, чем в конце прошлого года. Снижение связано с окончанием срока действия ряда антидемпинговых и защитных ограничений. В этот день министерство провело заседание по вопросу вышеуказанных мер и нетарифных барьеров. Было отмечено, что благодаря соглашениям о свободной торговле тарифные барьеры постепенно снижаются. Но тарифные барьеры в виде различных технологических и карантинных ограничений усиливаются. В этой связи принято решение усилить мониторинг и решать данные проблемы по различным каналам.