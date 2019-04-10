Запрет на ввоз в РК морепродуктов из северо-восточных регионов Японии будет сохранён

Photo : KBS News

Запрет на ввоз в РК морепродуктов из северо-восточных регионов Японии может быть сохранён. Всемирная торговая организация сочла запретительные меры южнокорейской стороны обоснованными. РК ввела запрет на импорт японских морепродуктов в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1». В мае 2015 года Япония обратилась с жалобой в ВТО, требуя снять запрет. Сеул потребовал также проводить дополнительную проверку всех морепродуктов, в которых обнаружено хотя бы незначительное количество цезия. По итогам первого рассмотрения данного вопроса в ВТО запрет южнокорейской стороны сочли чрезмерным и противоречащим правилам организации. После этого РК подала апелляцию.