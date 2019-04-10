В РК развивается краудфандинговое финансирование

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Финансирование молодых и венчурных компаний через краудфандиговые платформы растёт. Как сообщили в финансовом комитете РК, в первом квартале этого года было зафиксировано 44 проекта по сбору средств от 43 компаний, что на 8,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако сумма, собранная таким образом, выросла на 31%, составив 11 млрд 400 млн вон или 10 млн долларов. Рост объясняется тем, что в январе годовой предел по финансированию через краудфандинг был увеличен с 700 млн до 1,5 млрд вон на компанию. За последние три года 417 компаний сумели получить через краудфандинг 66 млн долларов. Количество успешных проектов финансирования таким образом выросло со 115 в 2016 году до 183 в 2017 году. В прошлом году отметка составила 185.