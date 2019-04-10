В РК площадь территорий во владении иностранцев выросла на 1%

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В РК по состоянию на конец прошлого года во владении иностранцев находилось 24.139 гектаров земли. Это на 1% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Нынешняя отметка составляет 0,2% от общей площади южнокорейской территории. Рост показателя замедляется с 2016 года. Так, если в 2013 году рост составлял - 0,5%, в 2014 году - 6%, в 2015 году 9,6%, то после этого он стал стремительно снижаться. Больше всего земли, находящейся в собственности иностранных граждан, приходится на американцев. Их доля составляет 52%. Далее следуют граждане Китая – 7,8%, Японии – 7,6%, стран Европы – 7,4%. 55,2% таких земель представляют собой лесные и сельскохозяйственные угодья. 24,4% это территории промышленного назначения, 5,1% земли для создания досуговых учреждений, 1,6% для жилья и коммерческих целей. При этом 55,2% вышеуказанных территорий приобрели соотечественники с иностранным гражданством.