Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 6%

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Успешные меры, принятые правительством страны по тушению крупного лесного пожара на востоке страны, способствовали росту рейтинга президента РК Мун Чжэ Ина. Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, уровень поддержки действующего главы государства повысился на 6% по сравнению с предыдущей неделей, составив 47%. Рейтинг был определён по результатам опроса, проведённого в период с 9 по 11 апреля среди тысячи жителей разных регионов страны. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38%, повысившись на 1% по сравнению с прошлой неделей. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 21% респондентов, на 2% меньше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.